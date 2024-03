Los Cabos se prepara para el eclipse solar del 8 de abril

Uno de los eventos astronómicos más destacados del 2024, el eclipse solar total, se acercará a México el próximo 8 de abril. Estados como Durango y Mazatlán tendrán la oportunidad de disfrutar de este fenómeno durante un período prolongado, experimentando un oscurecimiento en el cielo similar al de un anochecer. Sin embargo, en Los Cabos, este evento será parcial, ofreciendo una experiencia diferente pero igualmente impresionante.

Javier Jiménez, miembro de CETUS Sociedad Astronómica de Los Cabos, señaló que los residentes de la ciudad interesados en observar este fenómeno deberán adquirir lentes de sol ISO para proteger sus ojos de los rayos ultravioleta. Además, reveló que la duración del eclipse en nuestro municipio será de 2 horas con 40 minutos, alcanzando su punto máximo a las 12:03 del mediodía.

“El sol en el día no se puede observar directamente, por que es muy fuerte la luz solar, pero ya tapándolo, casi como ese día (8 de abril), quizás la gente sí podrá verlo, pero no se recomienda porque aún así, si van a pasar los rayos ultravioleta y eso aunque no sintamos calor, si puede dañar el interior de nuestro ojo y quiero ser muy claro que eso es peligroso. Aquí en Los Cabos, ver el sol, si no es con lentes especiales del sol, que tengan certificación ISO y recomiendo no comprar de soldador ni nada de esas cosas que son piratas.

El eclipse va a empezar poco después de las 9 de la mañana y durará como 2 horas 40 minutos aproximadamente. Este eclipse va a iniciar en Cabo San Lucas a las 9:46 de la mañana, después vamos a tener el sol completo cuando empieza a entrar la luna y la parte máxima será a las 12:03 de la tarde”.