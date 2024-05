Eduardo Videgaray y El Estaca llaman “bola de gusanos” a medios tras burlas a Lucerito Mijares

Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, conocido como “El Estaca”, respondieron con furia a la cobertura mediática que surgió tras sus burlas hacia Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, en la reciente edición de La Corneta. Los conductores de ¡Que Importa! se mostraron indignados por lo que consideraron una exageración por parte de los medios de comunicación.

En una reciente emisión del programa, Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal expresaron su descontento por haber sido cancelados tras realizar comentarios considerados ofensivos hacia la joven cantante.

“Hicimos unos chistes, la verdad no sentí que fueran ofensivos”, expresó Videgaray. “Fueron unos chistes bastante leves, a algunas personas no les gustaron y ahí se hizo una bola de nieve gigante”, agregó.

A pesar de las disculpas ofrecidas, los conductores se defendieron argumentando que todo lo dicho fue en tono de humor negro, señalando que la reacción negativa provino de lo que ellos llamaron la “generación de cristal”.

La situación tomó un giro cuando varios artistas ofrecieron su apoyo a la hija de Lucero, lo que provocó una reacción aún más impulsiva por parte de los comunicadores.

“La bola de gusanos escatófagos de los medios de espectáculos se han dado vuelo esta bola de miserables, pero bueno, me vale madres”, expresó San Cristóbal visiblemente molesto.

La confrontación no terminó ahí, ya que El Estaca se burló de los salarios de sus colegas, mientras que Videgaray les deseó un “festín” con la situación.

Por su parte, Sofía abordó los señalamientos que ha recibido por parte de algunos usuarios, quienes aseguran que le hizo “body shaming” a la hija de Manuel Mijares y Lucero. Sobre esto, argumentó que la joven de 19 años debería tener la piel más gruesa, minimizando su molestia, y asegurando que las críticas son parte del precio de ser una figura pública.

Todo surgió porque publicó una fotografía en Instagram acompañada del mensaje, “Dumpsito de un viaje divine con mi amor”. Sin embargo, la reacción de sus seguidores no fue positiva, ya que una usuaria le recalcó que hizo mal al hablar sobre el aspecto de otra mujer. Le recordó que ella de niña fue llenita y que, al haber vivido en carne propia los ataques hacia su físico, debería ser más empática.

“Recuerdo que un día contaste cómo sufriste por ser la más llenita de tu salón (…) si creo que la regaste más cuando has vivido en carne propia los ataques por un físico no perfecto”, expresó un usuario en los comentarios.

Ante estas críticas, emitió un mensaje alegando que si bien fue víctima de body shaming, considera que ser una figura pública conlleva ciertos riesgos, entre ellos las críticas que son el pan de cada día, por lo que consideró importante aprender a ignorarlas para que no lleguen a afectar.

“Yo fui niña obesa, toda mi vida he batallado con mi peso y toda mi vida he leído comentarios de si estoy embarazada, de si estoy gorda, de si estoy guapísima o soy horrenda. Ese es el precio de ser figura pública, tienes que tener la piel bien gruesa porque van a opinar de ti sí o sí y no puedes permitir que te afecte”, expresó Rivera.