Lucero y Lucerito Mijares rechazan disculpas de Videgaray y Sofía Rivera por burlarse de su físico

Lucero y Lucerito Mijares respondieron a Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torre y José Ramón “La Estaca”, quienes se burlaron del físico de la joven cantante. Las críticas despertaron el “hate” de los internautas, y los conductores se vieron en la necesidad de disculparse públicamente.

Para Lucero, las acciones no fueron suficientes, pues arremetió en contra de los conductores al llamarlos “mediocres” y aseguró que deben ser cancelados para siempre.

Asimismo, expresó un mensaje de apoyo a su hija, y agradeció no conocer a quienes la ofendieron porque son personas que carecen de respeto y empatía.

Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único… https://t.co/mZYC1SIF9n

Lucerito Mijares, por su parte, en entrevista con medios de comunicación expresó que le daba igual y no le importa lo que puedan opinar sobre ella.

“Hay gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada quien, si quieren comentar algo bueno malo, me da igual. La verdad es que no me importa. Que ellos estén bien, que yo esté bien… La verdad no me interesa. Afortunadamente a mí no me afecta”.

Lucerito Mijares.