Despiden a Eugenio Casnighi de la Met Gala por “haber opacado” a Kylie Jenner

El modelo italiano, Eugenio Casnighi, reveló que fue excluido de la Met Gala 2024 debido a que supuestamente opacó a varias famosas en el evento del año pasado. A través de un video compartido en TikTok, expresó que no había sido convocado para trabajar en el evento de este año.

Según su testimonio, en la edición anterior su trabajo fue acompañar a una celebridad y asistirla en lo que necesitara, en ese caso fue Kylie Jenner. Sin embargo, este año recibió la noticia de su despido apenas unos días antes de la fecha, bajo el argumento de que hace un año se hizo viral y su asistencia la habría hecho pensando en su beneficio para darse a conocer, por lo que ahora no requerirían de sus servicios, como una forma de castigo.

“Me acaban de despedir de la Met Gala. Acuérdense de mí. Nunca he hablado de esto porque estaba bajo un acuerdo de confidencialidad. Es gracioso que me despidan, así que puedo decir lo que quiera”, dijo en el video.

Cabe mencionar que el año pasado el modelo apareció en muchas fotos que circularon en redes sociales, las cuales cobraron relevancia por su atractivo físico. Esto de acuerdo al italiano, fue algo que no le gustó a los organizadores. Sin embargo, él se defendió argumentando que aparecía en muchas de las imágenes tomadas porque su trabajo era asistir a la menor de las Kardashian.

“Hoy es viernes y la Met Gala es un lunes, y hoy me comunican que me despiden. Me despiden porque me hice viral el año pasado. Básicamente dijeron: ‘Lo hiciste sobre ti mismo. Así que ya no podemos tenerte trabajando allí’”, finalizó.

De esta manera, en su video, explicó que consideraron que haberse vuelto viral no cumplía con los requisitos para seguir trabajando en la gala de moda. No obstante, argumentó que los modelos que no son tan conocidos normalmente trabajan como acompañantes para ser más famosos. Hasta el momento, los organizadores no han aclarado o desmentido nada.