Edwin Luna es criticado por someterse a procedimiento estético

Edwin Luna, el vocalista de “La Trakalosa”, ha sido objeto de burlas después de compartir que se sometió a arreglos estéticos para mejorar su apariencia. Usuarios no perdieron la oportunidad y lo criticaron por su nueva imagen, que para muchos resulta irreconocible.

En su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores que se había sometido a una “armonización facial”, un tratamiento poco invasivo que busca equilibrar las facciones del rostro. En el video se puede ver cómo le inyectan ácido hialurónico, mientras explica que, a pesar de que la doctora le indicó que no necesitaba ningún arreglito, decidió darse una manita de gato.

“Yo creo que quedamos muy bien, no me siento inflamado, no me siento con nada, entonces para los videos musicales, las fotos, todo lo que tengo que hacer, me voy a ver mucho mejor, ya ustedes van a darme su punto de vista, pero yo me siento bien a gusto”, expresó.