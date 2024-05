El basquetbolista Pastor Alonso cumple un sueño como nuevo jugador de Choyeros San José del Cabo

Después de que Choyeros de San José del Cabo finalizara sus try outs, Pastor Alonso Bañuelos fue elegido para unirse al equipo en la categoría sub-17. En una entrevista exclusiva, compartió su experiencia en las pruebas y sus sentimientos al recibir la noticia.

Pastor Alonso Bañuelos comentó que las pruebas fueron desafiantes, especialmente porque tuvo que realizar ejercicios y técnicas que no conocía. Sin embargo, utilizó sus conocimientos previos para convencer al entrenador David Rodríguez.

“Mi experiencia en estos try outs fue un proceso muy divertido y a la vez muy complicado, por qué si echaba o no los tiros, debía hacerlo correctamente y desde mi punto de vista, había ejercicios que no había hecho antes como los tipos de salidas, las pantallas y las formas de uno contra uno que apenas estoy aprendiendo con mi coach”.

“Fue un proceso de echarle ganas, motivarse y entender que debo jugar Cibapac para representar a San José. También yo ya sabía que debía jugar semi profesionalmente”.