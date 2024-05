Filtran audio de la exnovia de Cristian Castro llamando “mugrientas y sucias” a las mexicanas

La empresaria argentina y exnovia de Cristian Castro, Mariela Sánchez, ha sido objeto de críticas tras referirse a las mujeres mexicanas como “sucias y mugrientas”. Sus desafortunados comentarios fueron exhibidos por el programa “Ventaneando”.

Pati Chapoy, titular del programa de espectáculos, no solo presentó un audio donde Mariela insulta a las mexicanas, sino que también la criticó personalmente, afirmando que cuando la conoció en un evento de Yuri en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, despedía un olor a “sobaco”.

De esta manera, las palabras de la expareja del intérprete de “Azul”, han sido ampliamente condenadas por usuarios en redes sociales, quienes la comparan con el cantante italiano Tiziano Ferro, quien también fue duramente criticado por decir que las mujeres mexicanas eran “bigotonas”.

En los audios filtrados, la empresaria descalificó a las mujeres mexicanas calificándolas como “mugrientas” y “sucias” en un tono despectivo. Además, las acusó de ser fáciles de manipular, afirmando que Cristian las usaría por una semana a cada una hasta casarse con alguna.

Pero esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelta, ya que hace unos días se filtraron una serie de audios donde se expresaba muy mal del cantante, de su suegra Verónica Castro y de la cantante Yuri. Motivo por el que aparentemente, el artista mexicano rompió su relación con ella.

La empresaria habló despectivamente de su exnovio al describirlo como “sucio” y físicamente poco atractivo. Asimismo, aseguró que el cantante no soportó su estilo de vida ordenado durante el mes en que estuvo viviendo en su casa.

“Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida ordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable. Malísimo. Está muy feo físicamente. Los comentarios míos son todos buenos. Yo nunca más vuelvo a hablar con Cristian. Él lo sabe. No se va a acercar a mí. Yo me fui