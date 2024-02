El “mataperros” de La Paz, lo acusan de envenenar a 20 caninos

Una vecina de la colonia Los Olivos de La Paz acusó al encargado de una taquería de envenenar a por lo menos 20 perros que habitaban en la zona. Según la mujer, el comerciante ha provocado la muerte de varios caninos (entre ellos su mascota) por supuestamente romper los recipientes de plástico con desechos de comida que deja afuera de su negocio.

“Me mandó decir el taquero que si no la amarraba me la iba a envenenar, pero cómo voy a tener a la perrita amarrada. La basura él la guarda en bolsas negras. Si el vende comida, ¿por qué no manda a hacer un contenedor de fierro como en todos lados para que los perros no hagan el desorden?. Aquí en el barrio ya no hay perros porque el señor todos los ha envenenado, a todos. Nomás hay como dos o tres.”