Caballos lloran muerte de Elena Larrea; así fue su funeral (VIDEO)

Luego de que se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Elena Larrea, reconocida activista y modelo, las redes sociales quedaron conmocionadas tras la filtración de imágenes de la despedida que sus animalitos le brindaron.

LEER MÁS: Muere Elena Larrea, dueña de Cuacolandia y figura de la protección animal en Los Cabos

Y es que la joven de 30 años de edad se dedicaba al rescate de diversas especies, sobre todo de caballos, pues incluso era fundadora de una organización llamada ‘Cuacolandia’, un santuario para los ejemplares maltratados ubicado en Atlixco, Puebla.

Cabe destacar que de acuerdo con la versión compartida por dicha asociación, la también influencer murió tras sufrir trombosis pulmonar, sin embargo, en plataformas digitales los usuarios han difundido diversas especulaciones sobre complicaciones derivadas de una cirugía estética, información que hasta el momento no se ha confirmado.

No obstante, lo que ahora se robó la atención de los usuarios fue un video que captó el momento exacto en que Igor, un burrito que rescató, rompió en llanto al no sentir la presencia de su cuidadora, pues según comentó la persona que grabó, “ellos sintieron que no volverían a verla”.

Así fue el funeral de Elena Larrea

Por otra parte, en redes como TikTok y ‘X’, internautas filtraron imágenes del funeral de la creadora de contenido, evento que se llevó a cabo en privado, solo con familia y amigos cercanos.

Asimismo, dieron a conocer que se realizó en ‘Cuacolandia’ con el objetivo de que los animales que se encontraban bajo su resguardo pudieran despedirse de Elena.

De hecho, una de las fotografías muestra el momento en que ‘Divo’, un potro con el que mantuvo una relación cercana, acudió a darle su último adiós al féretro, producto visual que pareciera retratar signos de aflicción en el ejemplar.

Como era de esperarse, la imagen se difundió de forma masiva, pues conmovió a los espectadores, quienes ahora, recuerdan con diversos homenajes artísticos a Elena Larrea.