“Me peleo con políticos hasta dejarlos sin trabajo”: Elena Larrea en VIDEO INÉDITO antes de morir

La muerte de Elena Larrea sigue dando de qué hablar en redes sociales, debido al impacto que tuvo en el activismo por el derecho de los animales. La noticia trascendió hasta personalidades del medio artístico nacional que mandaron mensajes de cariño a la influencer.

Entre las publicaciones destacó el video de uno de sus amigos cercanos, Esteban Villagómez, pues fue el último que hizo para redes sociales. La grabación se trata de un trend, cuyo fin es exponer estereotipos de la persona como influencer y logros personales. En el caso de Elena Larrea, destacó sus metas como defensora de animales.

TE PUEDE INTESAR: ¿Qué pasará con Cuacolandia tras la muerte de Elena Larrea?

“Soy Elena Larrea y les guste o no, mis fotos (de OnlyFans) han salvado a cientos de caballos. Soy Elena Larrea y me peleó con políticos hasta dejarlos sin trabajo. Soy Elena Larrea y claro que todo el mundo me juzga por oler al perfume más caro del mundo (siempre huelo a caballo). Soy Elena Larrea y he hecho que la gente respete a los caballos, pero no porque les importe, sino porque tienen miedo que yo les caiga”.

Elena Larrea en video para redes sociales.