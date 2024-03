Emisiones mundiales de CO2 por generación de energía baten récord en 2023: AIE.

La contaminación mundial por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes del sector energético, alcanzaron niveles récord en 2023 debido al mayor uso de combustibles fósiles en países donde la sequía frenó la generación de energía hidroeléctrica.

De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el aumento fue de 1.1 por ciento, hasta alcanzar los 37 mil 400 millones de toneladas de emisiones de CO2. Es decir, estas representan cerca del 90 por ciento de las provocadas por el ser humano y el incremento equivale a 410 millones de toneladas.

Los fenómenos climáticos extremos, como las sequías graves y prolongadas, afectaron a regiones del mundo como China, Canadá, Estados Unidos y México, quienes recurrieron a medios contaminantes de producción eléctrica como el fuel o carbón.

En consecuencia, el aumento fue de 170 millones de toneladas, es decir, estos países son responsables del más del 40 por ciento del incremento de las emisiones.

La organización con sede en París explicó que, no obstante, el incremento se ralentizó respecto al año 2022, cuando las emisiones crecieron en 490 millones de toneladas gracias a la expansión de tecnologías solar, eólica y vehículos eléctricos.

Global CO2 emissions from energy rose less in 2023 than the year before even as total energy demand growth accelerated

The major expansion of technologies like solar, wind & EVs is limiting the increase in emissions & bringing them closer to a peak

More: https://t.co/ip89eayF0f pic.twitter.com/aY8qclv6gG

— Fatih Birol (@fbirol) March 1, 2024