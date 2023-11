Hoteleros de Los Cabos rechazan acusaciones de falta de transparencia en fideicomiso de turismo

Después de las declaraciones del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío acerca de la falta de claridad y transparencia en el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), el sector empresarial local ha expresado diferentes opiniones, en desacuerdo con lo afirmado por el mandatario estatal.

El presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup, informó que están dialogando con las dependencias estatales que forman parte del Comité Técnico del FITURCA. Destacó que la presencia de la Secretaría de Finanzas y la SETUE del gobierno estatal garantiza la transparencia legal en el uso de los recursos.

“Después de está situación que todos conocemos, nosotros establecimos una forma y un diálogo adecuado con las autoridades que de alguna manera representan el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, hablando de ese tema en particular. Ustedes saben que en el Comité Técnico del fideicomiso se encuentra la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Turismo, creo que en cuanto a transparencia no hay más que hablar. Si se encuentran esas dos personalidades, claro que se está manejando de una forma adecuada”.

Castro Cosío ha señalado constantemente la escasa participación del sector empresarial en proyectos para mejorar la calidad de vida y las obras públicas. En respuesta, el sector hotelero argumenta que la falta de infraestructura no se debe ni al gobierno ni a los empresarios. Alegan que la carencia de proyectos adecuados de infraestructura a lo largo de los años es la causa de los serios problemas en servicios públicos y movilidad que enfrenta Los Cabos.

“Baja California Sur tiene condiciones muy especiales por ser prácticamente una isla, esto ha llevado y que no es culpa del empresariado. No vamos a buscar un culpable, porque simplemente es el pasado, así lo puedo manifestar. No se dieron condiciones de inversiones de infraestructura en una forma adecuada, esto es desafortunado que en varios destinos turísticos se vienen a crearse anillos de desarrollo que no son planeados por las autoridades y se dan la falta de distribución de servicios para la comunidad”.