Las encuestas nunca me han favorecido, pero siempre doy la sorpresa: Ricardo Monreal

En una rueda de prensa en el municipio de Los Cabos, Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura a la Presidencia de México por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que a lo largo de su carrera política, las encuestas nunca lo han favorecido.

Monreal anunció su intención de seguir recorriendo el país y presentar sus propuestas a la ciudadanía, especialmente a los simpatizantes de Morena. El senador con licencia se comprometió a continuar hasta el final, confiando en que sorprenderá al ser elegido como Coordinador de la defensa de la 4T.

“No, no vamos a ser eso, vamos a llegar hasta el fin. Tengo muy claro que las encuestas de ayer son las más viejas para un ejercicio de análisis. No voy a descalificarlas, uno le colocan con 10%, otras con 5% y otras hasta menos; pero mi vida ha sido así. Cuando iba a ser gobernador en 1998, todas las encuestas decían que iba a perder, y gracias al pueblo de Zacatecas les ganamos. Cuando fui senador ocurrió lo mismo, las encuestas siempre me colocan al final de los aspirantes, yo creo que les voy a dar la sorpresa”.