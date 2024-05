Ernesto Ibarra asegura que fondos estatales financian a Morena en Los Cabos

En un reciente video que circula en redes sociales, se puede ver a Gabriela Montoya Terrazas, candidata a diputada local por el distrito IX de la coalición “Sigamos Haciendo Historia BCS”, aparentemente ofreciendo dinero, medicamentos y pipas de agua a cambio de votos.

El video ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones a nivel nacional. En este contexto, Ernesto Ibarra Montoya, candidato a la alcaldía de Los Cabos por la candidatura común “Juntos por BCS”, denunció que los aspirantes a cargos públicos de Morena están presuntamente operando con recursos del gobierno estatal.

Ibarra hizo un llamado al gobierno estatal para que evite este tipo de acciones que no benefician a la ciudadanía, y agregó que él sabe cómo y dónde atender las necesidades de la población.

“Están operando con dinero del gobierno, los conozco. Ayer salieron a la luz evidencias de la candidata del distrito nueve en dónde está grabada y se escucha en los audios. Así operan, así andan los candidatos por indicación de la señora Paty. Señora Paty, yo sé que se va a reír de lo que le voy a comentar, pero usted va trabajar con mi esposa, debemos trabajar con respeto. Nosotros somos respetuosos, pero usted también, con todo respeto dedíquese al estado; si usted no sabe dónde están las necesidades, háblame por teléfono y yo la llevo”.

Ernesto Ibarra criticó a la izquierda, afirmando que no cuenta con los mejores perfiles y acusándolos de corruptos. El candidato del PAN hizo un llamado al gobierno del estado para que evite interferir en el proceso local y, en cambio, se una al proyecto para seguir construyendo un estado y municipio mejores.

“Por amor a Los Cabos y Baja California Sur, debemos seguir construyendo. Trae muy malos candidatos, usted lo sabe; son muy corruptos. Entonces saque las manos, andan por ahí medios diciendo que he estado en diferentes partidos políticos, que quede claro que esto sirve de experiencia. Ahorita no estoy afiliado a ningún partido, estoy agradecido con el PAN y demás partidos porque ellos me están apoyando”.