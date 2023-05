Esposo de mujer fallecida tras dar a luz denuncia supuesta negligencia de personal médico en La Paz

Cuatro años después del fallecimiento de su esposa, quien murió bajo extrañas condiciones luego de haber dado a luz a su bebé en la clínica del ISSSTE Conchalito en La Paz, el ciudadano Abraham Manríquez Fernández dijo que las autoridades de justicia en Baja California Sur le dieron prácticamente “carpetazo” a la denuncia interpuesta por él mismo, señalando de negligencia al personal médico del hospital supuestamente por no haber atendido bien a la madre de su hija durante el proceso de recuperación del parto.

Durante la madrugada del primero de agosto de 2018, la esposa de Abraham falleció en el centro médico luego de que se complicara su estado de salud tras las labores de gestación. Una hemorragia interna que trajo como consecuencia una pérdida de sangre significativa en el cuerpo de la mujer mermó su condición en pocas horas. El equipo de médicos ya no pudo evitar que varios paros cardiorrespiratorios provocaran que la madre de familia perdiera la vida, pese a la intervención de especialistas y enfermeros.

“Cuando yo entré a terapia ya me avisaron, de hecho, no me dijeron que había fallecido. Cuando yo llegué ahí, una persona me dijo que ya tenían más de media hora queriéndola revivir porque le habían dado varios paros. Entonces me dijeron ‘tenemos más de media hora queriéndola revivir’ y ya en eso sale una persona y me dice ‘sabes que ya falleció’. Entonces yo les dije: aquí alguien hizo mal su trabajo porque ella había entrado bien, todo fue muy rápido.”

Pese a que su niña nació sana y sin problemas fisiológicos, la esposa de Abraham fue declarada muerta antes del amanecer. La explicación que le dieron los doctores fue que la mujer había tenido complicaciones durante el embarazo que nunca fueron detectadas ni atendidas en las consultas con ginecólogos, y las cuales empeoraron en el periodo de gestación.

Luego del deceso de la madre de su hija, Abraham interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para quien o quienes resulten responsables de la muerte. Las personas señaladas en la denuncia son el personal médico que la atendió en el nosocomio horas antes de su fallecimiento.

“Negligencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación donde dice que cada vez que la intervinieron, fueron agravando su salud. Más que nada por cómo sucedieron las cosas, uno sabe que, en realidad, por la desinformación y por todo lo que sucedió, tanto tiempo, nació la niña y nadie me decía que había nacido. Yo la fui a ver casi a las 12 de la noche. Entonces no hicieron los procedimientos como debieron de ser, no informaron cuando menos de que la niña estaba bien, hubo un intermedio donde nació la niña y nadie nos avisó. De ahí empezamos nosotros a sacar conclusiones de que algo estaba pasando mal yo pienso que ellos estaban como queriendo reparar las cosas y no decían nada, nada.”

