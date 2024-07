Turista de EU aparece momificado en nevado de Perú; desapareció hace 22 años

El cuerpo de William Stampfl, un turista estadounidense desaparecido en 2002 tras una avalancha, ha sido hallado momificado en el nevado Huascarán, el pico más alto de Perú con 6,768 metros de altura. Este sorprendente descubrimiento fue confirmado por la Policía Nacional de Perú (PNP) y reportado por la agencia oficial Andina.

La desaparición de Stampfl ocurrió hace 22 años, cuando una avalancha lo sepultó durante una expedición en la sierra de la región Áncash. El reciente hallazgo de su cuerpo, momificado y aun con sus vestimentas y herramientas de escalada intactas, pone fin a una búsqueda de más de dos décadas.

El equipo de rescatistas del Departamento de Salvamento de Alta Montaña de la PNP recibió una alerta sobre el hallazgo de un cadáver en el nevado Huascarán. Tras varias horas de búsqueda en una zona de alto riesgo por avalanchas y con numerosas grietas, localizaron el cuerpo de Stampfl a 5,200 metros sobre el nivel del mar.

JUST IN: The mummified body of an American climber who went missing 22 years ago has been found in the ice in Peru.

59-year-old William Stampfl of Chino, California was climbing 6,768-meter Mount Huascaran in 2002 when tragedy hit.

