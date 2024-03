Estamos defendiendo mis derechos y de los que no fueron considerados en las encuestas: Leggs Castro

Alrededor de las cuatro de la tarde una concentración de aproximadamente mil ciudadanos entre militantes de Morena, líderes de colonias, y parte del gabinete de la XIV Administración del Ayuntamiento de Los Cabos, se dieron cita en la plaza pública León Cota Colins de Cabo San Lucas.

Entre pantarcas y gritos, ciudadanos a una sola voz gritaban “Fraude, Leggs Va”; “No estás solo”; “Continuidad”. Seguidores del profesor Óscar Leggs Castro, denominaron la concentración como el “Movimiento Leggs; movimiento de la dignidad”.

Durante su discurso Leggs Castro señaló que el motivo principal de la convocatoria era para dar a conocer que continuaba en la lucha, y que en defensa de sus derechos impugno los resultados de la encuesta, las cuales definieron como ganador al diputado Christian Agúndez.

“Los he convocado el día de hoy para decirles que estamos en la lucha, hemos metido una impugnación por tres puntos, el principal es en defensa de mis derechos que me otorga la ley y que me otorga el pueblo de Los Cabos. Nos hemos comprometido con nuestra próxima presidente Claudia Sheinbaum que en Los Cabos va sacar el más alto porcentaje que se ha dado a un presidente de la República, por eso nos van ayudar cada uno de ustedes”.