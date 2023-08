Estudiantes de zonas rurales de Los Cabos reciben donación de camión escolar

Las fundaciones Inter Protección, Traxión y Questro hicieorn entrega de un autobús para estudiantes en la zona norte de Los Cabos. El evento tuvo lugar en la explanada municipal de San José del Cabo y contó con la asistencia de funcionarios del ayuntamiento local.

La directora de la Fundación Inter Protección, Ana Cabrera Olvera, expresó su orgullo por respaldar a los jóvenes de esta región, ayudándoles a completar sus estudios. La entrega del autobús facilitará su acceso a los centros educativos, reafirmando el compromiso de estas fundaciones con la educación y el progreso de la comunidad.

Marco, un joven estudiante de la delegación de Miraflores, alzó su voz para solicitar apoyo en la obtención de un autobús. Este vehículo sería de gran utilidad para él y sus compañeros, asegurando un viaje seguro hacia su institución educativa. Hasta hace poco, solo tenían acceso a un camión que a menudo quedaba averiado al costado de la carretera, exponiéndolos a posibles accidentes.

En respuesta a esta preocupante situación, Marco se puso en contacto con la Fundación Inter Protección. Esta entidad colaboró conjuntamente con las Fundaciones Questro y Traxion, quienes generosamente donaron el autobús. Ana Cabrera Olvera, portavoz de la Fundación Inter Protección, expresó esta iniciativa como una manera concreta de responder a las necesidades de los jóvenes y mejorar su acceso a la educación.

“Busque a Jazmín, de Fundación Questro, para decirle si nos podría ayudar con un camión, que a lo mejor no lo diera un poco más barato, para que no nos costara tanto, y ella me dijo: -no te voy a dar precio, te lo voy a regalar- y entonces ahí empezó toda la travesía de poder hacer realidad este sueño y la verdad estamos muy orgullosos de compartirlos con todos ustedes, por eso decimos que es el primero de muchos”.