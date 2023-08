Seguridad en Jalisco: Bajan delitos, aunque atacan y amenazan funcionarios

A 17 meses de que concluya el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez como gobernador constitucional del Estado de Jalisco, este jueves 3 de agosto del 2023 el mandatario informó que la incidencia de delitos ha ido a la baja durante su mandato desde que asumió el cargo en diciembre del 2018.

Subrayó que en aquel entonces, la tasa de incidencia delictiva en su estado era de 791 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que en julio del 2023 esta cifra se encuentra en 765 delitos por cada 100 mil jaliscienses. La media nacional es de 838 delitos por cada 100 mil mexicanos, es decir, Jalisco se encuentra por debajo de ese indicador a nivel México.

No obstante, y en contraste con los datos duros, Enrique Alfaro Ramírez reconoció que ha sido amenazado él y elementos de su gabinete, y para muestra, el atentado que sufrieron hace algunas semanas policías de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, donde perdieron la vida siete personas y 12 resultaron gravemente heridas.

“Los avances que tenemos, explican también por qué las agresiones de los delincuentes contra nuestras corporaciones, y porque las amenazas que hemos recibido, algunos de nosotros en los últimos días”, acotó.

El gobernador @EnriqueAlfaroR dice que en los últimos días ha recibido amenazas. Él y “algunos” de su equipo. pic.twitter.com/OgHxzo3fkK — Isaack de Loza (@IsaackdeLoza) August 3, 2023

Otro ejemplo de que la delincuencia y el crimen organizado está atacando a las corporaciones es que desde la creación de la Guardia Nacional (policía del Gobierno Federal), en Jalisco, desde el 2019 a julio del 2023, se han asesinado a al menos 13 elementos de esa corporación de manos del crimen organizado, sobre todo en la región de Los Altos de Jalisco y los límites con Zacatecas.

Desaparición de personas en Jalisco, un grave problema que lo posiciona en el primer lugar

De igual manera, un delito socialmente muy sensible y rechazado por los jaliscienses es la desaparición de personas: Jalisco es el estado mexicano con más desapariciones en el país, ya que, durante la administración de Alfaro Ramírez, suman más de 13 mil 220 personas no localizadas y se desconoce el paradero de más del 50% de ellas, según Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No localizadas y Localizadas.

Como ejemplo, un caso muy sonado fue el de los trabajadores del call center de Zapopan que fueron desaparecidos a finales del mayo del 2023, y que semanas más tardes fueron localizados muertos en bolsas negras en una barranca de Zapopan.

° Sube a seis el número de muertes en Tlajomulco tras ataque con explosivos

Durante la administración de Enrique Alfaro, quien tomó posesión del cargo en diciembre de 2018, 2 mil 867 individuos han desaparecido en la capital del estado, 2 mil 490 en Zapopan y mil 555 en Tlajomulco. Estos casos equivalen a más de la mitad del total de ausentes en la entidad.

Atentan contra servidores públicos de Jalisco

Los servidores públicos no han ajenos a ser víctimas de algún tipo de delito. El pasado 13 de marzo del 2023, el director de la Auditoría Interna de la Secretaría de Administración del gobierno de Jalisco, Alfredo Velasco Lares, fue asesinado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Tan solo hace unos días, el regidor de Zapopan, Pedro Kumamoto, denunció ante la Fiscalía de Jalisco tras ser agredido virtual, verbal y físicamente por un sujeto en Zapopan.

En otro tipo de delitos, y con cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad, 10 de cada 25 vehículos que son robados todos los días en Jalisco, en promedio, son despojados a sus propietarios con el uso de violencia (ya sea con golpes o con armas de fuego).

En 2022 se robaron 9 mil 415 vehículos, un promedio de 26 diarios, y de estos, nueve fueron robados con violencia. Mientras que en 2021 sumaron 10 mil 148 autos, los robados en 12 meses, 4 mil 97 con violencia, es decir, 12 de cada 28 automotores robados al día.

Presume Enrique Alfaro baja en delitos de seguimiento especial

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad, los delitos de seguimiento especial en Jalisco, bajaron 60 por ciento, fue el mes de julio con mayor reducción en homicidios en todo el estado en lo que va de la administración, la entidad se encuentra por debajo de la media nacional.

Como cada mes en el informe estatal con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca Jalisco la posición que ocupa a nivel nacional, al pasar de ser la entidad 10 en una tasa por cada 100 mil habitantes en el corte de enero a junio de 2018, al ubicarse al lugar 19 en el mismo periodo en este 2023.

Julio fue un mes difícil, pero también de buenos resultados. Para que no te cuenten, esta es la realidad de Jalisco en materia de seguridad desde el 2018 que, un mes más, está por debajo de la media nacional. Escucha con atención los avances y un mensaje muy importante al final: pic.twitter.com/p0PyjWv4Ip — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 3, 2023

“Jalisco, una vez más, otra vez más, está por debajo de la media nacional con 765 delitos por cada 100 mil habitantes, estamos en el lugar número 19 de los estados del país y eso habla de que siendo el tercer estado más grande de todo México, hemos hecho un enorme esfuerzo para estar por debajo de la media nacional y los resultados hablan por sí mismos”, explicó el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

De igual manera, acentuó el ejecutivo:

“Si queremos entender en dónde estábamos cuando inició el gobierno, pues este es Jalisco en el 2018, la tasa de incidencia delictiva en aquel entonces era de 791 delitos, creció a nivel nacional, la tasa, del 18 al 23, 5.9 por ciento, pero Jalisco lo reducimos, en cambio, 24.8 por ciento. En aquel momento, en el 2018, éramos el lugar número 10. Estábamos por encima de la media nacional. Este es el trabajo que hemos hecho y en muchos sentidos refleja los avances que tenemos en materia de seguridad”.

En el comparativo de incidencia delictiva estatal con corte de enero a julio de 2023, la incidencia delictiva total en todo Jalisco bajó de 97 mil 672 a 77 mil 349 delitos; mientras que en los delitos de seguimiento especial registran el mes de julio con la incidencia más baja en mucho tiempo, con al menos 62 por ciento al pasar de julio del 2018 con 5 mil 554, al mismo mes en 2023 a 2 mil 111, siendo la reducción del 62 por ciento a nivel estatal.

En el acumulado de enero a julio de 2018, al mismo periodo en 2023, se tienen el registro de 38 mil 682 a 15 mil 613, lo que significa al menos 59.6 por ciento.