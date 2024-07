EU califica de “salvaje” el ataque ruso a hospital infantil en Kiev

Estados Unidos considera que el ataque a un hospital infantil en Kiev es “salvaje” y deliberado, afirmó este lunes el Departamento de Estado.

“Rusia llevó a cabo otro salvaje ataque con misiles contra civiles”, dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Según el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, un hospital pediátrico de Kiev fue blanco de un bombardeo ruso.

Rusia sostiene por el contrario que los daños en este establecimiento han sido causados por un misil antiaéreo ucraniano.

Preguntado por esta afirmación, Miller contestó: “no hay nadie más lanzando misiles contra Ucrania en este momento”.

“Estos son lugares que no tienen ninguna finalidad militar. No albergan activos militares ucranianos. No albergan a miembros del ejército ucraniano. Son infraestructuras civiles, pura y simplemente”, dijo.