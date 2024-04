Exescolta asegura haber perdido un ojo tras brutal golpiza de Fofo Márquez

Mientras Rodolfo “N”, conocido como “Fofo Márquez”, se encuentra en prisión preventiva por tentativa de feminicidio, surge otro testimonio que señala a la celebridad de intet. Sebastián Carrillo, exguardia de seguridad, aseguró haber perdido un ojo debido a una brutal golpiza que le propinó el influencer junto a sus amigos en una fiesta privada.

En una entrevista para Julieta, “la loba de Jalisco”, el guardia de seguridad relató que el incidente ocurrió cuando el youtuber y sus acompañantes intentaron ingresar a una fiesta sin estar en la lista de invitados. Por lo que al negarles la entrada, lo golpearon con un objeto metálico y piedras.

A pesar de la dehttps://tribunadelabahia.com.mx/madre-de-fofo-marquez-ofrece-disculpas/tención de los jóvenes, el hombre afirma que en aquella ocasión el padre de Fofo intervino para evitar que su hijo fuera encarcelado. El exescolta también denunció que su caso fue archivado sin investigación, por lo que especula que la familia de Márquez sobornó a las autoridades o tenía influencias. Asimismo, mencionó que ganó un juicio moral contra uno de los amigos del influencer, pero nunca recibió una compensación.

“No me pagaron, le dieron carpetazo al caso. Se suponía que gané el juicio moral, pero no he recibido nada”, dijo.