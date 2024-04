¿Y la sonrisa? Fofo Márquez llora durante audiencia y revela que lo amenazaron en la cárcel

Este miércoles 10 de abril se llevó a cabo una audiencia donde una juez determinó que el Fofo Márquez, influencer detenido por agredir brutalmente a una mujer, fuera vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

LEER MÁS: Fofo Márquez es vinculado a proceso tras golpear brutalmente a una mujer

Horas después de que se conociera la resolución, el periodista Ciro Gómez Leyva reveló en su noticiero de Imagen Noticias lo que dijo el polémico influencer durante esta audiencia, y parece ser que la sonrisa que mostró al ser detenido, ahora quedó atrás.

¿Qué dijo el Fofo Márquez durante su audiencia?

En el video que compartieron sobre la audiencia se puede notar al Fofo un tanto descolado, luciendo una playera en color blanca, mientras está sentado con las manos al frente, esperando que la resolución de la impartidora de justicia.

Pero una vez que lo vincularon a proceso, rompió en llanto frente a la jueza y todos los presentes, e incluso que reveló que había sido agredido y amenazado de muerte por sus compañeros de prisión.

Cabe recordar que cuando fue detenido, el influencer fue trasladado al penal de Barrientos, ubicado en el Estado de México.

“Mi cabeza tiene precio, temor por mi vida, no quiero morir en la cárcel”, e incluso dijo que podía hincarse “para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”.

Después de eso, procedió a levantar su playera para mostrarle unos golpes que tenía en la espalda, y que supuestamente se los propinó un compañero de celda.

“Tengo tres días aislado. Hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza. Yo no quiero morir”, volvió a repetir ante la juez, mientras repetía que su intención nunca fue matar a la víctima, identificada como Edith.

"Si quieren me puedo hincar para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen", así suplicó #FofoMarquez tras escuchar su vinculación a proceso por tentativa de feminicidio. Durante su audiencia, aseguró que un reo le puso "precio a su cabeza" y temía por su vida:

En su testimonio reiteró que respetaba a las mujeres, y que de hecho, dos de las más importantes en su vida son su mamá y su novia: “respeto a las mujeres, yo no podría odiar a las mujeres, yo no soy capaz de asesinar a nadie. Ahora me encuentro en la cárcel donde mi vida corre peligro”.

El Fofo Márquez podría pasar hasta 40 años en la cárcel, si las autoridades determinan que es culpable por el delito de tentativa de feminicidio. Su próxima audiencia será para finales del mes de mayo.