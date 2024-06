Los Cabos ¿Se apaga la llama turística por falta de limpieza?

Desde la desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), ciudadanos han denunciado que las zonas turísticas de Los Cabos se encuentran en total abandono. La acumulación de basura y la falta de mantenimiento son los problemas más notorios en el área, lo que ha provocado que los visitantes califiquen de manera negativa la limpieza e imagen del destino.

Según las encuestas de salida del Fideicomiso de Turismo (FITURCA) Los Cabos, la movilidad y la limpieza han comenzado a generar una percepción negativa entre los turistas que visitan el destino. En una entrevista, Rodrigo Esponda Cascajares, director del fideicomiso en la región, declaró que estos aspectos están afectando la experiencia de los visitantes.

“Nosotros como saben todos los meses se miden algunos indicadores claves para nosotros: movilidad, la limpieza, seguridad; la percepción de estos tres indicadores, además de muchos otros. La encuesta también mide lugares particulares como la marina, las carreteras, el aeropuerto; puntos estratégicos para el visitante. Si ha tenido un efecto paulatino hacia abajo, no en seguridad, pero si en movilidad y limpieza”.

A pesar de que Los Cabos ha comenzado a generar puntos negativos en la experiencia de los turistas, el FITURCA subrayó que esto no ha afectado significativamente el nivel de satisfacción de los visitantes, que se mantiene en un 96%.

“Yo se los menciono de manera muy importante, si nosotros medimos cuál es el nivel de percepción general del visitante es muy positiva. Es decir, el 96% del turismo mencionó que se va muy satisfecho, sin importar que califique no tan positiva algunos elementos como los que estamos platicando. Pero digamos que ese cheque que nos da el turista que a pesar de que la experiencia general es muy buena, pero que ve elementos que no son tan positivos, lo tenemos que atender si no el turista va buscar otras opciones de destinos a dónde ir”.