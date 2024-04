Falta de parto humanizado en los hospitales públicos de La Paz

En el estado aún hay trabajo por hacer en el tema de parto humanizado dentro de las instituciones públicas de salud, tomando en cuenta que todavía falta mejorar que la madre tenga un acompañamiento en el proceso del embarazo.

Al respecto, Adilene Castro, de profesión enfermera y certificada como Doula, señaló que existe un desconocimiento sobre la labor que realiza una doula y sería un avance significativo que en los hospitales públicos se contará con un especialista en el tema, ya que son quienes acompañan a la futura madre fungiendo como una asistente profesional enfocada en brindar apoyo, tanto emocional como físico durante el embarazo, el parto y posparto.

También es indispensable difundir en qué consiste y cuáles son los beneficios. Destacó que como enfermera es entendible que en un hospital público no se tiene una sola paciente en trabajo de parto e incluso al día a veces llegan a ser hasta 10 mujeres, aunado a la carencia de personal o de recursos.

Se trata de un momento vulnerable para la embarazada y más en ocasiones que no tienes al ginecólogo o ginecóloga con quien llevaste tu proceso, además si desconoces el área en la cual estarás.

“Si hace la diferencia el saber que te sientes acompañada, que no estás en una camita, que estás acostada y que te dicen no te bajes de ahí, no grites, no llores, no patalees, no te muevas cuando el parto humanizado es lo contrario; es bájate de la cama, no te acuestas en la cama, camina, muévete, brinca, muévete en la pelota, te voy a masajear, que tu que te apapachen”.