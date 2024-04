Atletas de BCS tuvieron que viajar en barco por falta de vuelos directos: gobernador

Tras las recientes denuncias de varios atletas que participaron en los macrorregionales CONADE 2024, sobre las 36 horas de traslado en barco y autobús, así como la desorganización logística por parte del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío explicó que se debe a la falta de recursos.

Cabe mencionar que atletas de karate y basquetbol se vieron obligados a viajar en vía marítima. De acuerdo con el ejecutivo estatal se debió a la falta de vuelos directos hacia San Luis Potosí y Chihuahua, respectivamente.

Por otra parte, los deportistas de triatlón y ciclismo no contaron con uniformes en óptimas condiciones. Esta situación generó críticas y cuestionamientos por parte de los afectados, quienes expresaron su preocupación por las condiciones de viaje y la logística en torno al evento deportivo. Antes esto, Víctor Castro comentó lo costoso que es llevarlos fuera del estado.

“Hay compañeros que se han tenido que ir en barco porque no hay vuelo directo hasta el lugar, tenemos que repensar eso, nos sale a nosotros mucho más caro una competencia en Guadalajara que la gente de Nayarit de Sinaloa de los alrededores de los estados de ahí que van en camión. Nosotros tenemos que mandar a los atletas en avión algunos que van o vienen también para acá”.

En cuanto a las quejas planteadas por los deportistas, el gobernador hizo un llamado a que estas sean presentadas de manera directa a través de las vías oficiales establecidas. Además, aseguró que las puertas del Gobierno del Estado están abiertas para la audiencia ciudadana.

“Les voy a pedir a todos los atletas que la denuncia sea directa, no tengo problema por recibirlo ustedes saben que la puerta del Gobierno del Estado han sido abiertas, las audiencia ciudadana están permanentemente e incluso ya habíamos terminado con el rezago, por eso ya no seguimos haciendo pero si es necesario abrir otra ronda de audiencias públicas la haremos porque es la mejor manera que este gobierno les ha atendido”.

Agregó que, a pesar de que se incrementó el presupuesto al deporte y a la cultura entre el 30 y el 35% señaló que son muchas las necesidades de los atletas que van a exhibiciones por su liga. Puntualizó que, las competencia no oficiales no reciben apoyos económicos debido a que no cuentan con los recursos suficientes para todos los que quieren ir a foguearse a competir.

GC