Buscan evidencias para identificar a los agresores de Daniel Collins en La Paz

En redes sociales, familiares y amigos de Daniel Collins buscan evidencias para identificar a quienes lo agredieron a golpes y patadas la madrugada del 14 de febrero en las calles Ramírez y Reforma. A Daniel lo interceptaron hombres desconocidos, cuando volvía de regreso a su hogar, tras estar presente en el último día del Carnaval La Paz 2024.

A través del hashtag #JusticiaparaDani, sus seres queridos están solicitando a los vecinos de la zona donde fue agredido que proporcionen los videos de las cámaras de seguridad para poder identificar a los culpables. Una de sus familiares narró los momentos en los que fue atacado. Ella fue una de las personas que habló con él antes de su muerte.

“A mí lo que me platicó es que se bajan dos sujetos de un carro Jetta negro o azul marino -no alcanzó a distinguir bien el color- y lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo comenzaron a patear. Me puso en un mensaje que el sintió las patadas, pero no me especifico donde, pero que lo patearon y ahí se quedó un rato tirado”.