Tregua entre la Familia Michoacana y Los Tlacos tras enfrentamiento en Guerrero

Familia Michoacana y Tlacos, habrían alcanzado una tregua para detener la violencia entre ellos en el estado de Guerrero; así lo confirmó el padre José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, al hablar para Telefórmula, esto, luego del enfrentamiento en el municipio de San Miguel Totolapan que dejó al menos 12 personas muertas.

Según Velázquez Florencio, la tregua se logró sin la intervención de autoridades estatales ni de la Iglesia, y se basó en diálogos previos entre los líderes de ambos grupos. Este acuerdo busca detener los ataques que han afectado a municipios como Taxco, San Miguel Totolapan, Heliodoro Castillo y otras partes de la Sierra del Estado.

En Guerrero, estos grupos criminales no solo controlan áreas dedicadas al cultivo y tráfico de drogas, sino también cometen delitos como extorsión, secuestro, desaparición forzada, robo a transportistas y ferrocarriles.

“Lo que te puedo decir es que, el acuerdo tiene que ver, no afectarse, digamos, el desarme que es lo principal, el desarme de estos grupos, que es algo muy importante, no es cualquier cosa, que depongan las armas; entonces, pues, es algo que es lo principal. Ya de territorios o de reparticiones, desconozco totalmente, porque participaron exclusivamente los grupos, simplemente la información que me han dicho y que me han permitido verter es esa, que es verdad y esperemos que dure y que el diálogo continúe” señaló el clerigo.