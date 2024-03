¿Qué famosos tienen casas en Los Cabos?

Para nadie es una novedad que Los Cabos se ha convertido en un destino frecuentado por celebridades de todo el mundo, no solo por sus playas y bellos paisajes, sino también por la tranquilidad que ofrece. Además, cuenta con una amplia variedad de actividades deportivas y turísticas que atraen a muchas estrellas que buscan disfrutar de unas vacaciones después de una agitada agenda.

Precisamente por eso, algunas de estas figuras públicas han optado por adquirir propiedades en tierras cabeñas, como es el caso de Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson (La Roca), Lorna Cepeda (actriz de Betty la Fea), George Clooney, Cindy Crawford, Catherine Zeta Jones, Silvester Stallone y Madonna, los cuales mayormente frecuentan zonas exclusivas como Pedregal y Palmilla.

Mientras que otros, a pesar de no tener viviendas en el municipio, es usual su visita, como es el caso de Mariah Carey, quien suele alquilar un hotel entero en la playa de Cerritos. Hay excepciones; por ejemplo, Enrique Iglesias, aunque no posee propiedades o no visita frecuentemente el destino, es socio del conjunto habitacional de lujo y el Hotel Alleganza en San José del Cabo.

¿Dónde encontrar a las celebridades en Los Cabos?

Algunos lugares que frecuentan los famosos durante sus vacaciones son:

Tiendas de gran lujo en Palmilla.

Los lugares más populares de la vida nocturna en Cabo San Lucas: Cabo Wabo, Lorenzillos y la Playa del Amor.