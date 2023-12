¿El fin de la primaria Venustiano Carranza? Edificio dañado podría no reconstruirse

El edificio principal de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, en La Paz, será demolido debido al grave daño estructural que tiene. Sin embargo, este podría no ser reconstruido debido a la baja matrícula del plantel.

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, Alicia Meza, comentó que durante lo que resta el ciclo escolar se mantendrá a los exalumnos de la primaria en otras escuelas. Será el próximo año cuando las autoridades educativas decidan el futuro de la escuela.

Recordó que la escuela primaria Venustiano Carranza fue afectada por el paso del huracán Norma, en octubre de 2023. Los daños provocaron que se suspendieran clases por dos semanas, posteriormente fueron reubicados las y los alumnos por su seguridad.

“La escuela tiene problemas estructurales. Ya no es posible que se siga utilizando ese edificio, no la escuela en general solamente ese edificio, y lo que procede aquí es la demolición. Se va a hacer en el período vacacional, de tal manera que no afecte las clases de los niños y las niñas”.