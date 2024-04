Fondo de Pensiones para el Bienestar: ¿A quiénes beneficiará esta medida?

La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores han aprobado recientemente una reforma al sistema de pensiones en México, desencadenando la creación del polémico Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esta medida, que modifica varios artículos, tiene como objetivo principal establecer un sistema de pensiones solidarias que compense los ingresos de aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, fecha en que entró en vigor la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El sistema actual, basado en Cuentas Individuales en Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), ha demostrado ser insuficiente para garantizar pensiones dignas, especialmente para quienes pertenecen a la llamada Generación Afore. Aunque estos trabajadores pueden obtener una pensión a través del ahorro formado por las aportaciones patronales, las retenciones salariales y una cuota del Gobierno federal, frecuentemente este ingreso resulta insuficiente, representando apenas el 30 ó 40% del último salario registrado en el IMSS.

Se estima que esta reforma permitirá recaudar más de 40,000 millones de pesos, destinados a mejorar las pensiones de los trabajadores. El Fondo de Pensiones para el Bienestar pretende servir como un complemento al sistema de Afore, priorizando a los pensionados menos favorecidos.

¿Qué plantea la reforma del presidente @lopezobrador_ sobre #PensionesDignas? Que el @GobiernoMX complemente la pensión de las y los trabajadores a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo que permitirá que disfruten de una jubilación de hasta el 100% de su último… pic.twitter.com/89LBCczkTm — Gobernación (@SEGOB_mx) February 7, 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado la importancia de esta medida, enfatizando que muchos jubilados no logran obtener una pensión digna al finalizar su carrera laboral. Con este fondo, se busca compensar la diferencia entre el monto de la pensión y el último salario, permitiendo a los beneficiarios alcanzar un ingreso equivalente al 100% de su último sueldo.

Es importante señalar que este beneficio se centra en aquellos trabajadores cuyos ingresos no alcancen el salario promedio del IMSS, que es de 16 mil pesos. Quienes superen este umbral, aunque no obtengan una pensión completa, no recibirán el apoyo del Fondo de Pensiones para el Bienestar. La medida entrará en vigor tan pronto como se publique el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo así un mecanismo que busca mejorar la calidad de vida de los jubilados mexicanos.