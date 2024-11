Fortalecimiento del abasto de medicamentos en BCS: anunció el gobernador Víctor Castro Cosío

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció que, a partir de este mes, se fortalecerá el abasto de medicamentos en la entidad, con el objetivo de garantizar que no haya desabasto en el sistema de salud estatal. El mandatario indicó que se realizará una gran compra de medicamentos para asegurar la disponibilidad de los mismos.

Castro Cosío destacó que, si bien en Baja California Sur no se ha registrado un desabasto tan grave como en otras regiones del país, la administración estatal busca mejorar la situación de manera continua. El gobernador señaló que el abasto de medicamentos en la entidad se mantiene por lo general por encima del 90%, aunque reconoció que ocasionalmente pueden presentarse retrasos debido a factores como la demora en el transporte de los insumos, ya sea por vía marítima o terrestre.

“En Baja California Sur no ha sido tan grave, sí hay pero no el desabasto que tal vez se viva en otras regiones, aquí en Baja California Sur estaría prácticamente permanentemente arriba del 90% del abasto. A veces faltan medicamentos porque no llegaron a tiempo, por barco o camión, porque se retrasó el transporte y yo no quiero tener este mentiras así de campanas al vuelo”, recalcó Víctor Castro.