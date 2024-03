Foto de la reina Isabel II con sus bisnietos también habría sido retocada

Tras la polémica por la foto retocada de Kate Middleton y sus hijos, se ha descubierto que otra imagen de la familia real también fue manipulada digitalmente. Se trata de una fotografía de la difunta reina Isabel II junto a sus 10 nietos y bisnietos, tomada en agosto de 2022 en el Castillo de Balmoral.

Getty Images, la agencia que distribuyó la imagen, la retiró de su plataforma y señaló que la foto había sido “mejorada digitalmente en origen”.

Inconsistencias:

La familia real no ha emitido ninguna declaración sobre este tema.

Además, tras las especulaciones que han surgido sobre la ausencia de Kate Middleton, recientemente fue captada supuestamente junto al príncipe William por TMZ el pasado 16 de marzo en una tienda de Windsor. Sin embargo, algunos usuarios señalan que la supuesta Kate no se parece en nada a la original.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024