Quedan tres leyes ambientales pendientes en BCS

Tres leyes ambientales están pendientes de aprobación en Baja California Sur. Se trata de la Ley de Equilibrio Ecológico, la Ley de Cambio Climático y la Ley de Protección de los Animales Domésticos. Esto, a tan solo unos meses de que finalice la actual legislatura.

Al respecto la diputada con licencia por el Partido del Trabajo (PT), Gabriela Montoya Terrazas, quien encabezaba la comisión permanente de Ecología y Medio Ambiente en el Congreso del Estado, puntualizó que algunas de estas leyes se ha visto frenada por las manifestaciones de la asociación civil Rescate de los Pueblos Tradiciones y Economía, desde el 14 de diciembre del 2023, cuando dicho grupo se encadenó a las puertas del parlamento sudcaliforniano.

Cabe mencionar que el 19 de marzo del presente año se le otorgó licencia temporal sin goce de sueldo para participar en la candidatura por la diputación del distrito 09. Por lo que se reincorporaría al trabajo parlamentario hasta el 30 de mayo.

Al ser cuestionada si su licencia podría entorpecer el avance en la creación de leyes en virtud del medio ambiente, contestó que se continuará trabajando en materia legislativa, pero solicitó el apoyo de la ciudadanía para lograr una organización.

“No hemos podido dar un avance, siempre que registró las leyes, la de equilibrio ecológico, la de cambio climático, todas al final por algunas protestas se vienen abajo y es hora que no podemos legislar en función a esta comisión que presido. La verdad he estado haciendo el análisis y es lamentable que hayamos hecho esos dictámenes, construido esas leyes y que no las pueda presentar en el Pleno porque algunos grupos, específicamente de algunos sectores, no les parezca algo que venga ahí en algún artículo y todo se venga abajo”.