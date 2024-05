FOTOS: Tormenta solar “extrema” genera increíbles auroras boreales en México y el mundo

La tormenta geomagnética, o solar “extrema”, originó auroras boreales alrededor del mundo, incluido México, así como lo pronosticaron los expertos dela Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) este viernes 10 de mayo y sábado 11.

Entre los países que pudieron disfrutar de este increíble espectáculo de colores en diversas gamas y tonalidades fueron Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Madrid, Canadá, Ucrania y Suiza.

Se prevé que la tormenta dure todo el fin de semana. Esta ocurre cuando el Sol se acerca al pico de un ciclo de 11 años de actividad intensificada.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), no representa algún impacto significativo al sistema de espacio aéreo y su presencia tampoco es perjudicial para las personas.

No obstante, los campos magnéticos asociados con las tormentas solares extremas pueden provocar apagones al dañar los transformadores de energía debido a la inducción de corrientes.

Last night was likely Europe’s biggest aurora display in modern history. The phenomenon was vividly visible to the naked eye even in major cities across the continent. This was truly a once-in-a-generation event. Sit back and enjoy these mesmerizing timelapses. pic.twitter.com/UtKvv3dmtG

— Nahel Belgherze (@WxNB_) May 11, 2024