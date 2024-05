¿Cuántas mamás solteras hay en México? Estadística a propósito del Día de las Madres

A propósito del Día de las Madres este 10 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el 33 por ciento de las mujeres mayores de 15 años que son mamás en México, son solteras.

Según el estudio del instituto, el cuidado de las madres a sus hijas e hijos recae en ellas debido a si situación conyugal, donde el 10.4 por ciento no tiene pareja, el 7.5 por ciento está separada, el 3.1 por ciento divorciada y el 12 por ciento está viuda.

Sólo el 46.5 por ciento está casada y el 20.5 por ciento vive en unión libre, en un país donde 38.5 millones de mujeres de 15 años y más son madres, según el último reporte del INEGI al corte del cuarto trimestre de 2023, es decir, siete de cada 10 mujeres.

De estos números, tres de cada 10 madres son jefas de casa, independientemente de su estado civil; mientras que el 87.6 por ciento declaró que son ellas quienes dedican más tiempo a los cuidados y labores del hogar.

Trabajo de las madres en México

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de las madres ocupadas en el mercado laboral:

El 64.4 por ciento son trabajadoras subordinadas y remuneradas

son trabajadoras subordinadas y remuneradas 26.9 por ciento trabajan por cuenta propia

trabajan por cuenta propia 5.3 por ciento no recibieron pago por su trabajo

no recibieron pago por su trabajo 3.5 por ciento son empleadoras

De éstas, por duración de la jornada laboral, 43.8 por ciento trabajó entre 35 y 48 horas; 23.7 por ciento de 15 a 34 horas; 17.8 por ciento laboró más de 48 horas; menos de 15 horas, el 11.7 por ciento.

¿Cuál es su ingreso?

El 46.7 por ciento de las jefas del hogar tuvieron un ingreso de salario mínimo. El 68.1 por ciento que tienen seis o más hijas e hijos, recibió hasta un salario mínimo en comparación con 39.4 por ciento de quienes tienen una a dos hijas o hijos.

En el caso de las mamás que declararon al INEGI no tener empleo, el 54.1 por ciento dijo que no buscaba trabajo porque no tiene quién cuide de sus hijas e hijos.

De esta manera se exhibe la demanda de cuidados en los hogares y de personas, ya que se atienden, asisten y vigilan a los integrantes de la familia con el propósito de buscar su bienestar y satisfacer sus necesidades básicas, un esfuerzo doble que implica para quienes lo hacen solas.

