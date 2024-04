Frente por la Familia protesta en Congreso de BCS por penalización de los discursos de odio

Durante una sesión ordinaria Congreso del Estado de Baja California Sur, las paredes del complejo legislativo resonaron las palabras “corruptos” por parte del Frente Nacional por la Familia. Esto debido a que se aprobaron modificaciones al Código Penal estatal, con el objetivo de penalizar los discursos de odio.

Con la aprobación de la iniciativa, se añadió un nuevo artículo, el 205 Ter, al Código Penal de Baja California Sur que tipifica específicamente el discurso de odio.

La propuesta inicial fue presentada en enero de 2023 por la diputada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) María Guadalupe Moreno Higuera y fue apoyada por el pleno con una votación de nueve votos a favor y seis abstenciones, aprobando el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia.

El artículo 205 Ter establece que aquellos que realicen actos peyorativos o discriminatorios, incitando a la violencia contra cualquier persona, serán castigados con penas que van desde dos a cuatro años de prisión o multas económicas. Esta inclusión responde a la necesidad de abordar de manera más efectiva el discurso de odio, que hasta ahora no estaba contemplado en la legislación estatal.

Ante esto, el presidente del Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur mostró su indignación. Cabe mencionar que él se encontraba en el recinto como promovente de una iniciativa ciudadana que busca modificar el artículo 205 bis del Código Penal para despenalizar las terapias de conversión de género.

“Sabemos que ahorita todo lo que es de género, es discurso de odio, cualquier cosa que tú estés en contra es discurso de odio. En el momento en que tú no estés de acuerdo con lo que ellos piensan ya eres un homofóbico, ya eres un retrógrado, pero ellos sí pueden atacarte, tú no. Creo que todos los ciudadanos ya saben de eso, ya tenemos 10 años con esta moda que entró, que no es de nuestro país y que ahorita vemos las repercusiones que hay. Hoy más que nunca estamos más divididos”.