Gaby Agúndez cumple sueño y conoce a Sebastián Yatra previo al arranque de los Panamericanos en Chile

La Paz.- Durante una conferencia de prensa ofrecida hace un par de semanas, la clavadista sudcaliforniana Gabriela Agúndez, confeso que uno de sus sueños era conocer al cantautor Sebastián Yatra, pero que no podría cumplirlo, ya que el artista será anfitrión en la inauguración de los Panamericanos y ella compite ese fin de semana y estaría en concentración, pero la tarde del jueves 19 círculo un vídeo en internet donde se ve a la deportista intercambiando palabras con el solista.

En el clip se puede apreciar que Agúndez corrió para estar cerca de donde desfilaba el cantante colombiano, al estar cerca de él, intercambio unas palabras presentándose ante el compositor y este le responde deseándole suerte a la atleta mexicana que tendrá su segunda actuación en la justa panamericana, o anterior apenas y dura unos segundos, pero la clavadista quedo en shock por el momento que vivió.

Tras haber estado frente a su ídolo por algunos segundos, Gaby con mucho nerviosismo atendiendo a la prensa comentando lo feliz que se sentía por concretar un sueño que se veía imposible, mismo hecho que la motiva a seguir con sus entrenamientos teniendo un estímulo extra dentro de la competencia panamericana.

“La verdad es que llevo mucho tiempo siendo fan de Sebastián Yatra, y cuando me enteré de que estaría en la inauguración de los Juegos Panamericanos me emocioné, me tocará verlo de cerca, pero tengo que competir el 20 y 21 de octubre, por lo que no estaré en la inauguración, entonces dije es mi momento, es ahora o nunca”.