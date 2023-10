“Estoy lista para París 2024”: Gaby Agúndez rumbo a la máxima justa continental

En rueda de prensa virtual, la clavadista sudcaliforniana Gabriela Agúndez, comentó que sigue siendo su objetivo el llegar a los Juegos Olímpicos en París 2024, pero primero tiene que pasar la prueba de los Panamericanos en Santiago de Chile a celebrarse el próximo mes de noviembre.

“Mi meta es llegar a París 2024 de la mejor manera, con el camino más tranquilo que se pueda tener […] En dos meses me voy a ir al mundial a competir, voy en busca de las plazas olímpicas en ambas pruebas, ahora sí que ya comienza el ciclo olímpico, se viene el Mundial, se vienen Juegos Panamericanos, el próximo año hay Copas del Mundo, el Pre Olímpico Juegos Olímpicos así que pues es todo un proceso […] tengo el objetivo muy claro, que es estar participando en mi segundos Juegos Olímpicos pero hoy en día las disciplinas acuáticas en México estamos pasando por un momento de incertidumbre de no saber si vamos a contar con el apoyo suficiente para para nuestro proceso para nuestras competencias”

Luego del éxito conseguido en Fukuoka, Japón donde lograron dos lugares en la máxima justa internacional, Agúndez habló del buen desempeño que han tenido las disciplinas acuáticas en México y el camino que hay que seguir a pesar de todos los problemas que han surgido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Sé que estamos en la misma situación, logro empatizar con ellas, cada quien está buscando alternativas para que nuestro camino a Juegos Olímpicos no quede hasta aquí. Yo sinceramente siempre intento enfocarme en lo mío, en lo que me corresponde que es entrenar y prepararme para mis competencias, pero también si ahorita no veo el camino tan claro con esta parte de los apoyos rumbo a Juegos Olímpicos, es en este proceso que busco alternativas”.

Gabriela Agúndez sabe que cuenta con todo el apoyo y respaldo de la gente, de la población y de todos los seguidores que tiene, ya que han hecho que su trayectoria sea exitosa y está bañada por una presea en la pasada edición de los Olímpicos en Tokio.

“Me siento apoyada por toda la gente, por la sociedad me da gusto ver que nos están diciendo, les podemos depositar, las queremos ver en París, confiamos en ustedes son grandes deportistas, y agradecer a medios de comunicación que, de alguna manera, pues nos están ayudando a difundir, todo esto que se agradece mucho”.

Finalmente, agradeció y envió un mensaje a toda la gente en Baja California Sur, Ciudad de México, y Guadalajara, donde pide que no dejen solas a las atletas y que se sumen ayudando a las deportistas a lograr su sueño olímpico.

LEER MÁS: Gaby Agúndez y Alejandra Orozco calificaron para los Juegos Panamericanos

“Agradecer a quienes ya me apoyan y también invitar a quien quiera sumarse a este sueño a esta meta que se tiene, detrás de cada logro, de cada resultado hay mucha gente y a mí me daría gusto que sea mucha gente que se sume, el resultado no es solamente mío, sino también de todas esas personas que me han apoyado y que siempre han estado ahí en todo este camino rumbo a Juegos Olímpicos”.

Los Juegos Panamericanos de 2023, se realizarán en Santiago, capital de Chile, entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, es la primera vez que unos Juegos Panamericanos se realizarán en ese lugar, luego de que las ediciones de 1975 y 1987, que originalmente habían sido otorgadas a la capital chilena, fueron traspasadas a Ciudad de México.