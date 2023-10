“Por Ellas”: nadaron con causa más de 360 atletas en La Paz

Este sábado se realizó con éxito la décimo cuarta edición de la competencia “Por Ellas”; evento de nado con causa que es referente en la capital del estado con el punto de salida en la playa “El Coromuel” hasta playa balandra.

Las actividades iniciaron a las 06:00 horas con el primer disparo de salida, donde cuatro competidores internacionales iniciaron la travesía de 35 kilómetros en La Paz. El recorrido comenzó en la playa antes mencionada, siguió hasta El Tecolote, luego de regreso hasta el punto de partida.

Todo lo recaudado será destinado a campañas de prevención y tratamiento del cáncer enfocado a niñas, niños, mujeres y adolescentes del estado en situación de vulnerabilidad.

Edna Llorens, organizadora de esta fiesta del mar, nos compartió lo alegre que se siente de que sean más de diez años haciendo posible este evento:

“Es difícil organizar a tanta gente, es difícil depender de terceros, son muchos los nervios, pero gracias a Dios al final todo sale bien (…) Este es el primer evento en el que invitamos a los infantiles a participar. Creo que es emocionante, hay que pulirlos mucho”.

Aseguró que las personas que viajan de otras partes del mundo a este nado con causa, se llevan una gran impresión del evento”.

Detallo las maravillas por las que pasan los atletas mientras recorren el mar de Cortés y se asombran por todo lo que ven mientras están recorriendo los más de 30 kilómetros a lo largo de la bahía de La Paz.

“Se van encantados con la atención de todos los sudcalifornianos, les encanta venir aquí. No me perdonan el no pasar por Balandra, pero por más que yo quisiera cambiar rutas no puedo. Aún así se van encantados”.

Para esta fiesta se superó la meta de los 300 asistentes y se espera que en 2024 nuevamente llegue “Por Ellas” con la edición 16 y se tenga aproximadamente 500 nadadores de aguas abiertas enfrentado el Mar Bermejo.

GC