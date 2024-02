Galilea Montijo aclara por qué RBD no pudo entrar a los Premios lo Nuestro

Galilea Montijo aclaró la situación que se vivió con el grupo RBD, quienes no pudieron acceder a los Premios lo Nuestro 2024 a pesar de estar nominados.

Durante el programa Hoy explicó que el problema no fue culpa de la producción ni de la organización del evento, sino que los integrantes tenía los boletos equivocados. Al parecer, hubo un error por parte del representante del grupo, ya que las entradas no les correspondían a la zona asignada para artistas nominados.

“No fue cosa de la producción de los premios, creo que fue cosa del RP. Los boletos que traían no eran adecuados para alguien que estaba nominado. A Eugenio Derbez alguien no le dio su boleto, tampoco lo dejaron entrar”, mencionó.

También mencionó que ella misma estuvo a punto de vivir una situación similar, ya que no le habían entregado su gafete para entrar. Sin embargo, pudo acceder gracias a la intervención del personal del evento.

“A mí no me iban a dejar entrar porque no traía mi gafete, hasta que llegaron las personas que te llevan por todos los laberintos pude pasar”, mencionó la presentadora.