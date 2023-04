Gobernador da inicio en BCS a la campaña “Si te drogas, te dañas”

A través de la campaña “Si te drogas, te dañas” en escuelas de nivel secundaria y preparatoria de todo el país para informar sobre el daño que causa el consumo de sustancias como el fentanilo, metanfetaminas, alcohol y hasta vapeadores, el gobernador Victor Castro Cosío dio inicio a este esfuerzo en Baja California Sur.

En evento realizado en las instalaciones de la escuela secundaria “Rafael Ramírez”, el mandatario estatal expresó en su intervención que “el llamado a maestras, maestros, directores y directoras de las escuelas de nuestra entidad, es para que nos ayuden en esta campaña, junto con madres y padres de familia. Hay necesidad de informar a los jóvenes y adolescentes sobre el daño que ocasionan las drogas, sobre todo las sintéticas; asimismo, de la importancia de mantener valores culturales y la integración de la familia”.

“Es por ello que nos sumamos al arranque de este esfuerzo nacional. Debemos dar más todos los días para enseñar mejor”, mencionó el gobernador Castro Cosío

Enfatizó que “uno de los aspectos más importantes es amar la vida; las drogas destruyen el amor a la vida”.

En este sentido, dijo que no es sólo la pobreza, la falta de estudios y posibilidades, es también la falta de decisión, hay que aprender a decir no a lo que no conviene, paralelamente a esta posibilidad, este desafío que va significar que alumnos y alumnas culminen sus estudios de nivel secundaria y preparatoria de todo el estado.

El magisterio de Baja California Sur tiene calidad, capacidad y entereza para darle a esta nueva posibilidad de evitar que las drogas continúen dañando a la juventud de nuestra tierra. Todos tenemos la misma tarea, la de formar buenas personas, los niños y jóvenes que la misma Patria requiere, concluyó.