Maestros desconocen al líder del SNTE en BCS

La base trabajadora de la educación en Baja California Sur desconoció a Elmuth Castillo Sandoval como secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección III. La razón principal detrás de este rechazo se atribuye a la percepción de falta de comunicación entre el liderazgo sindical y el magisterio.

Así lo comentó Manuel Acevedo Arredondo, representante del Movimiento de Trabajadores de la Educación en La Paz, quien expresó la postura de los manifestantes. Señaló la posibilidad de solicitar la destitución de Castillo Sandoval, además de las otras demandas del colectivo como el pago completo de quinquenios.

“El sentir de la base es desconocer a Elmuth, eso sí es una realidad, no lo podemos ocultar, ese es el sentir de la base de los trabajadores, ya no lo reconocen como su dirigente y en ese sentido no descartamos el buscar el apoyo del SNTE nacional”.