SNTE insta a los maestros a negociar el pago de los quinquenios

A lo largo de las movilizaciones realizadas por el magisterio en las últimas dos semanas, han destacado que no han recibido el apoyo necesario por parte de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para resolver el tema del pago del 100% de los quinquenios.

Derivado de esta situación, el pasado 2 de mayo los maestros se reunieron con el secretario general del SNTE en el estado, el profesor Helmuth Castillo Sandoval. Durante la reunión, Castillo Sandoval escuchó las preocupaciones de los docentes respecto a los problemas que enfrentan en sus centros de trabajo. Por su parte, Castillo Sandoval señaló que comprendía las exigencias de los maestros, pero enfatizó en la necesidad de que la situación se resuelva a través de una negociación.

Hoy estuvimos en más de 17 reuniones, yo estuve presente en cinco; hoy nos tocó atender a los compañeros, que, a pesar de no estar agendada, les dimos la atención a los compañeros. Todos coincidimos en que tanto nosotros como los compañeros queremos el 100%, pero debemos entender que estamos en una negociación”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación enfatizó la importancia de que el sindicato del magisterio presente en todo momento una contrapropuesta consensuada entre los docentes. Además, señaló que en caso de que el gobierno del estado no acepte la propuesta planteada por los maestros, es necesario que especifiquen las razones por las cuales no será aceptada, en lugar de simplemente rechazarla de forma rotunda.

“Vamos una contrapropuesta apegada a lo que los compañeros digan, si es un sí o es uno, pero con la propuesta, no puede ser un no y ya. No aceptamos la propuesta, pero esta es la propuesta, eso es lo que vamos a analizar. Es lo que vamos a presentar nosotros, una contrapropuesta el lunes. ¿Qué va a ser?, lo que propongan los maestros”.