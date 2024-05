Bloqueo vial de maestros en Los Cabos genera preocupación por impacto en el turismo

Trabajadores de la educación en el municipio de Los Cabos llevaron a cabo una manifestación pacífica en la Glorieta de Fonatur este jueves 02 de mayo. Durante la protesta, los maestros realizaron bloqueos intermitentes por periodos de 15 minutos sobre la carretera transpeninsular, lo que generó molestias entre los conductores de la zona. Algunos automovilistas expresaron su descontento, argumentando que consideraban que existen otras formas de hacer valer sus peticiones sin afectar el tráfico.

Durante uno de los bloqueos registrados la mañana del jueves, el conductor de una unidad de transporte público federal que se dirigía al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo solicitó el paso a los maestros que estaban obstaculizando el camino en ese momento. El conductor argumentó que llevaba pasajeros que corrían el riesgo de perder sus vuelos debido al cierre en la vía.

TE PUEDE INTERESAR: (VIDEO) Mujer avienta bola de boliche contra la cabeza de una joven en Miami

“Si ustedes quieren defender sus derechos tienen que ir con personas que les puedan ayudar, nosotros no vamos, no tenemos idea de qué está pasando y de qué es la situación. Hay políticos grandes que de verdad pueden poner atención, por favor porque mis hijos chiquitos me están esperando en estos momentos y con esta situación, a la gente enoja porque yo igual estoy como usted, yo no tengo poder de resolver algo, las personas que son políticos sí”, expresó una turista de origen europeo afectada.