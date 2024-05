Maestros piden solidaridad a la ciudadanía de BCS

El paro laboral de la base trabajadora de la educación en Baja California Sur continúa, exigiendo principalmente el pago completo de los quinquenios entre otras peticiones más. A lo cual las y los docentes solicitan la empatía y solidaridad de la ciudadanía.

Al respecto, la profesora Erika Aguirre comentó que ella tiene que recurrir a distintos empleos para sacar adelante a su familia. Señaló que aunque cuenta con el apoyo de los padres de familia de la Escuela Primaria Celerino Cano, en el municipio de La Paz, aún persisten las críticas a las protestas por otros sectores de la población.

“Si nosotros tuviéramos un salario decoroso para poder sustentar a nuestras familias, no estaríamos haciendo estos movimientos. Eso dejando de lado que el quinquenio es una prestación que está escrita en la ley, que debería ser pagada, en mi caso tengo 22 años de servicio. Ya tengo cuatro quinquenios cumplidos, debería de tener por esa prestación una percepción de casi 2 mil 500 pesos”.

Por su parte, Ezequiel Camacho Ibarra, otro docente de la Escuela Primaria Prof. Carlos Moreno Preciado, con 30 años de servicio señaló que el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección III no les apoya.

“Sin embargo, a los burócratas a los dos tres meses que tuvimos el primer paro de los quinquenios a ellos sí se les resolvió el problema, de nosotros quedó en resolverlo, sin embargo, el dirigente que está ahorita del sindicato, Elmuth Castillo Sandoval, fue dos veces a México, precisamente para resolver ese problema, vino dos veces y no nos dijo nada”.

Otro de los maestros es Jorge Mario Pérez Gutiérrez, de la Escuela Primaria Arturo Oropeza Villegas, con 10 años de servicio, quien puntualizó que el sueldo promedio de un docente no es suficiente para mantener a su familia, pues ronda los 6 mil 700 pesos quincenales.

“Invitó a la sociedad en general a leer un poquito, a que investiguen más a fondo por qué en realidad nosotros estamos aquí. Nosotros no estamos peleando más que lo justo, más que lo que nosotros por ley deberíamos de tener, no es nada más. No estamos pidiendo aumento de sueldo que en realidad es bajo nuestro sueldo”.