Danna Paola es señalada de ser “satánica” en su nuevo disco “Childstar”

Danna Paola continúa siendo objeto de críticas, esta vez por su nueva estética musical que no ha sido del agrado de muchos, ya que ha sido señalada de ser “satánica” e intentar “formar un culto”. Y es que, desde que decidió cambiar su nombre artístico a “Danna” y lanzó su álbum “Childstar”, optó por adoptar un estilo más sensual y oscuro. Sin embargo, en lugar del recibimiento positivo que esperaba, generó muchos comentarios negativos por parte de algunos usuarios en redes sociales.

Una de las críticas principales se ha centrado en el título de su disco, debido a que este se encuentra en inglés a pesar de que sus canciones son en español. Además, su nuevo estilo ha sido rechazado por una gran cantidad de personas.

Asimismo, ciertos elementos visuales en sus videos musicales y una línea en su canción “The Fall” donde menciona “haber hecho migas con el diablo”, han contribuido a estas teorías de que muestra simbolismos “demoniacos” en este nuevo material.

Sin embargo, uno de los elementos que ha generado más controversia es el diseño del vinilo “Stardust”, y es que una de las versiones especiales de su nuevo álbum de color morado, muestra a la cantante en ropa interior con cuerdas al estilo del arte francés, shibari, así como otra fotografía con un collar con una cruz y estrellas en el pecho en negativo.

Por lo que estas imágenes han provocado que algunos consideren que está optando por un estilo “satánico”, así como críticas por la elección de un estilo sensual, debido a que muchos de sus detractores sugieren que es “demasiado provocador” o que está intentando “presumir su delgadez”.

“De tal manera que buscas cualquier foto, vestido, imagen, etc., lo que sea que marque estas delgada”, “Habiendo tanta ropa bonita y que seguro se le vería hermosa. En fin, ¿quién somos para juzgar?”, “No m*m*s, ponle niña estrella si no eres americana y tus canciones no son en inglés”, “María Belén versión satánica”, “Cuando no hay talento que vender… Satánico sexual tienes que ser”, “Cuando ya no vendes y tienes que recurrir a la sexualización”, “Da mucho miedo esa portada… de sexta satánica… ¿a quién le gusta eso?”, “Ni satánica logra ser famosa”, son algunas de las críticas que ha recibido.