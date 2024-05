Detienen a maestro por grabar mujeres con cámara escondida en sus tenis en Puebla

Un maestro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue arrestado por grabar a mujeres debajo de su falda, gracias a una cámara escondida en sus tenis.

El hombre, identificado como Miguel “N”, fue denunciado por la agresión contra una usuaria identificada en redes sociales como Mel, a quien grabó y acosó durante la Feria de Puebla 2024 el pasado 01 de mayo.

De acuerdo con la usuaria de X, cerca de las 15:50 horas se percató de que el profesor se le acercaba constantemente y colocaba su pie izquierdo entre sus piernas. Compartió que ella usaba un vestido.

TE PUEDE INTERESAR: Jonas Brothers pospone sus conciertos en México; estas son las nuevas fechas

Al darse cuenta de ello, no lo enfrentó directamente hasta cerciorarse de lo que hacía, fue que comenzó a seguirlo dentro del centro expositor. En consecuencia, se dio cuenta de que acosaba a mujeres que llevaban falta o vestido.

El hecho se compartió en redes sociales, y fue grabado en todo momento hasta la salida de la Feria de Puebla, donde se encontraban unos policías estatales, quienes lo detuvieron.

Bajo este contexto, el maestro fue llevado al Ministerio Público; no obstante, el personal le comentó a la joven afectada que “era un proceso cansado y laborioso”, por lo que se podía llegar a un acuerdo con el agresor.

Mel aseveró que ella se negó a negociar con el sujeto, y después de la abogada de éste le dijo que quería darle 10 mil pesos para retirar su denuncia.

“Aquí la pregunta: ¿mi dignidad vale eso? Por supuesto que me negué y comenté que seguiría con el proceso para que este degenerado sexual no se fuera libre”, expuso Mel.

Que no se quede impune, hoy recibí un pésimo trato por parte del ministerio público #MPPuebla donde me tuvieron más de 10 horas firmando y cansandome para que no continuará con el proceso y me fuera a casa con mis 10,000 pesitos.

— Mel (@Meltg02) May 2, 2024