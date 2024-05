Jonas Brothers pospone sus conciertos en México; estas son las nuevas fechas

Los Jonas Brothers anunciaron cerca de las 10:00 horas de este viernes que pospusieron sus conciertos en México debido a que Nick Jonas contrajo Influenza-A.

A través de un video publicado en Instagram, el integrante más joven del grupo aseguró que esta cepa no le permite cantar, por lo que no puede dar el mejor espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡The Killers regresa a México! Fechas, dónde y preventa de boletos

“Hola chicos. He tenido la desagradable cepa de Influenza-A que ha estado dando vueltas, y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos ser capaces de daros el mejor espectáculo y yo no soy capaz de hacer eso para estos espectáculos en México en este momento”.

Nick Jonas.