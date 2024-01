¡Dos más! Jonas Brothers anuncian nuevos conciertos en México

Tras anunciar su regreso a México, en diciembre pasado, los Jonas Brothers acaban de abrir dos fechas más de conciertos en el país, una fecha para la Ciudad de México y la otra para Monterrey, de hecho, los boletos ya están a la venta.

Fue en diciembre pasado cuando el grupo de hermanos dio a conocer que México sería uno de los países incluidos en su gira internacional “Jonas Brothers Word Tour”, que celebra los cinco álbumes de estudio que han lanzado desde su debut, en 2005.

En ese momento, Joe, Nick y Kevin indicaron que se presentarían en Cancún, Ciudad de México y Monterrey los días 31 de abril, y 3 y 6 de mayo, respectivamente.

Pero ahora, a poco más de un mes de que realizaran ese anuncio, publicaron en sus redes sociales que su estancia en México se extenderá, para ofrecer dos recitales más; el 4 de mayo en la Arena CDMX y el 7 de mayo en Arena Monterrey,

Estos boletos ya están disponibles en la plataforma de Super Boletos: los precios oscilan entre los 691 a 4 mil 685 pesos.

“¡México! Acabamos de anunciar nuevos shows en la Ciudad de México y Monterrey y ¡ya están a la venta!, vayan a jonasbrothers.com ahora para tener la oportunidad de adquirir sus boletos!”, escribieron.

Mexico! We just added two new shows in Mexico City & Monterrey and they’re on sale now! Head to https://t.co/CjvOnTOPUg now for your chance at tickets 🥳🇲🇽 pic.twitter.com/CgzbHhaUt2

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) January 25, 2024