Buscan que candidaturas a diputaciones se comprometan con la población LGBT+

La organización La Paz es Diversa convocó a los candidatos a diputaciones locales en Baja California Sur para conocer cuáles son sus propuestas en pro de la comunidad LGBT+ y para que firmen una carta compromiso con dicho sector de la población.

Fabri Arraut, codirector de La Paz es Diversa, destacó que es importante que se conozcan las necesidades y preocupaciones de la comunidad para que puedan ser representados de manera efectiva, por lo que también se organizaron una serie de foros con la participación de los partidos políticos y coaliciones.

“Al final de estos foros no solamente nos vamos a quedar con la firma de este compromiso, sino que también vamos a informar a la población a través de una campaña virtual, física y también a través de una manifestación. Vamos a informar acerca de cuáles fueron las propuestas que vertieron estas candidaturas y quiénes fueron las personas que no asistieron, que no tuvieron interés, que incluso demostraron alguna negativa o estar en contra de ciertos derechos hacia la población LGBT+”.